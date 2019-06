Italia-Argentina: Forum bilaterale su innovazione promuove cooperazione a livello Pmi e start up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 riunioni business to business tra piccole e medie imprese argentine ed italiane del settore dell'innovazione ed un memorandum d'intesa tra la segreteria per l'Industria del ministero della Produzione argentino e l'Associazione italiana di disegno industriale (Adi). Questi i primi risultati del "Forum economico bilaterale Italia-Argentina per le Pmi e start up innovative" che ha preso il via oggi a Buenos Aires alla presenza del ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie. "Abbiamo bisogno che le nostre relazioni si concretizzino anche a livello di piccole e medie imprese, le pmi argentine si sono sviluppate grazie all'impulso degli italiani", ha dichiarato Faurie nel discorso di apertura del foro. Il ministro argentino ha quindi posto l'accento sul netto rafforzamento delle relazioni bilaterali in questi ultimi anni, rafforzamento suggellato dalle visite in Argentina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. (segue) (Abu)