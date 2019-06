Italia-Argentina: Forum bilaterale su innovazione promuove cooperazione a livello Pmi e start up (3)

- Organizzato dall'ambasciata d'Italia in Argentina e dall'Agenzia italiana per il Commercio estero (Ice) in collaborazione con i ministeri degli Esteri e quello della Produzione della Repubblica Argentina, l'iniziativa del Forum, si legge nella nota di presentazione, è nata a partire dal vertice tenutosi lo scorso febbraio a Buenos Aires tra i ministri degli Esteri argentino, Jorge Faurie ed italiano, Enzo Moavero Milanesi. La delegazione di imprenditori italiani è accompagnata anche da una rappresentanza di funzionari di alto livello del ministero per lo Sviluppo economico, oltre al consigliere giuridico della presidenza del consiglio dei ministri, Marco Bellezza. Nel corso del Forum è stata realizzata anche una presentazione del modello "cluster" italiano e della sua evoluzione in una "rete imprenditoriale" di start up innovative. (segue) (Abu)