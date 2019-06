Italia-Argentina: Forum bilaterale su innovazione promuove cooperazione a livello Pmi e start up (4)

- Di rilievo, inoltre, sono considerate le opportunità offerte da questa iniziativa per le startup innovative, con possibilità in termini di favorire una piattaforma di integrazione tra aziende dell'America Latina ed italiane, in settori come quelli dell'industria creativa, della robotica industriale, delle fintech (tecnologie applicate alla finanza), e life science (tecnologie applicate al settore salute). In Argentina, segnala l'Ice, sono previsti inoltre dei piani di sviluppo per le Pmi orientati alla valorizzazione di alcuni settori tecnologici come agroindustria, meccanica agricola, software e cuoio. (segue) (Abu)