Italia-Argentina: Forum bilaterale su innovazione promuove cooperazione a livello Pmi e start up (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri settori focus del Forum sono stati quelli della Meccanica, dell'Agroindustria e delle Energie rinnovabili. Secondo le analisi dell'Ice, attualmente le principali joint venture tra i due paesi sono presenti soprattutto nei settori della componentistica e dell'assemblaggio. Un settore molto importante per la complementarietà con le aziende italiane è inoltre quello delle macchine agricole, che raggruppa oltre 850 imprese con un export superiore al 20 per cento della produzione nazionale. In Argentina il settore agroindustriale contribuisce al 30 per cento del Pil. Diverse, secondo l'Ice, sono le opportunità anche nel settore delle energie rinnovabili (impianti di biogas e biocombustibili) dove sono possibili partnership sul piano della subfornitura, dell'impiantistica e dei materiali ad alta tecnologia. (segue) (Abu)