Sblocca cantieri: Landini, reintroduce general contractor, con Cisl e Uil valuteremo cosa fare

- Per il leader della Cgil, Maurizio Landini, lo Sblocca cantieri approvato in via definitiva dalla Camera "anziché togliere la burocrazia, toglie i controlli e reintroduce una cosa inventata da Berlusconi come il general contractor". Ospite di "Otto e mezzo" su La7, ha spiegato: "Spesso è dal subappalto che entra la criminalità organizzata. Avevamo avanzato a Conte le nostre proposte ma non ci hanno ascoltato. (…) Abbiamo incontrato il governo solo due volte, e non ci ha mai ascoltato. Se continua così, valuteremo con Cisl e Uil cosa fare". (Rin)