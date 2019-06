Libia: Fratoianni (Si), bene Orfini, si cancellinino accordi proroga missioni di governi Pd

- In dissenso con la linea del ministro Salvini di riportare i migranti in Libia, "un paese in guerra e che, anche prima del conflitto non ha mai avuto un porto sicuro", Nicola Fratoianni di Sinistra italiana chiede in una nota anche che dalla "discussione sul prossimo decreto di proroga delle missioni si cancellino gli accordi con la Libia firmati dai governi del Pd nella legislatura precedente, come oggi finalmente ed esplicitamente chiedono Orfini ed altri esponenti del Pd". (Com)