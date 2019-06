Roma: Fd'I, su torri Eur consiglio straordinario conferma "stucchevole partita" tra M5s e Pd

- "Il consiglio straordinario richiesto da Fd'I sulla vicenda delle Torri ex ministero delle finanze dell'Eur ha confermato che su questa vicenda si è giocata una stucchevole partita tra grillini e Pd che ha di fatto paralizzato una vicenda già complessa. Caudo senza un atto deliberativo ha deciso di chiudere un accordo al ribasso con la proprietà e Berdini lo ha annullato senza trovare una valida alternativa. In seguito la vicenda si è incartata tra ricordi vari ed oggi Montuori ha annunciato un accordo con cassa depositi e prestiti sul quale però ad oggi non esiste alcuna documentazione pubblica. Intanto la maggioranza ha bocciato l'ordine del giorno di Fdi che chiedeva di superare la situazione di degrado e di garantire che da questo intervento giungano adeguati oneri per opere pubbliche nel quartiere". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, e i consiglieri Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni, e Rachele Mussolini, quest'ultima della lista civica "Con Giorgia". (Com)