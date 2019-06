Sblocca cantieri: D'Uva (M5s), Italia si rimette in moto grazie a Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Francesco D'Uva, commenta su Twitter il varo definitivo dello Sblocca cantieri. "Costruire opere pubbliche, fornire servizi e infrastrutture ai cittadini, far partire la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma. Da oggi sarà più facile con il via libera allo Sblocca cantieri. Il cantiere Italia si rimette in moto, grazie al Movimento cinque stelle", scrive. (Rin)