Brasile: Ibge, settore dei servizi cresciuto dello 0,3 per cento ad aprile

- Il settore dei servizi in Brasile è cresciuto dello 0,3 per cento ad aprile 2019, rispetto a marzo. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), secondo il quale, tuttavia, l'aumento non è ancora sufficiente per recuperare la perdita dell'1,8 per cento accumulata nel primo trimestre dell'anno. In particolare ad aprile, tre delle cinque attività esaminate hanno aumentato il loro volume di affari. In particolare i servizi di informazione e comunicazione (0,7 per cento), i servizi professionali, amministrativi e complementari (0,2 per cento) e i servizi forniti alle famiglie (0,1 per cento). D'altra parte, un calo si è verificato nei settori relativi ai trasporti, servizi ausiliari di trasporto e posta (-0,6 per cento ) e altri servizi (-0,7 per cento). I ricavi del settore dei servizi sono cresciuti dello 0,8 per cento rispetto a marzo di quest'anno, del 3,4 per cento rispetto a aprile dello scorso anno, del 4 per cento su base annua e del 3,4 per cento nell'aggregato degli ultimi 12 mesi. (Brb)