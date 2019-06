Roma: Montuori, cantiere Torri Eur riaprirà prima dell'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle torri abbiamo individuato con Cdp un metodo di calcolo degli oneri in percentuale sul plusvalore ottenuto dal privato: non saranno 24 milioni del protocollo del 2004, né il milione di Caudo, ma è il metodo che la legge dice non due soggetti senza titolo che si stringono la mano per decidere una riduzione di 23 milioni di oneri che dovevano entrare nelle casse del Comuee. Cdp ha fatto richiesta di proroga del permesso di costruire e sarà in grado di riprendere il cantiere da qui a prima dell'estate". Così l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori, durante la seduta il consiglio comunale tematico di oggi pomeriggio dedicato alle Torri dell'Eur. Prima di annunciare la ripresa dei cantieri, Montuori ha ripercorso la storia amministrativa delle torri: "Le torri sono state costruite nel 1959 sul progetto del ingegnere Ligini, particolarmente sfortunato è anche l'autore anche del velodromo olimpico. Fino agli anni 2000 sono stati sede del ministero delle Finanze. Nel 2002 furono inserite dal professor Piero Ostilio Rossi tra gli edifici meritevoli da entrare all'interno della carta qualità di Roma, perché Ligini aveva inventato un sistema particolare di tamponatura, una tecnologia speciale che ne caratterizzava le facciate. Sempre nel 2002 sempre viene fissato un protocollo di intesa tra il sindaco Veltroni e il ministro delle Finanze Giulio Tremonti. Un protocollo che tra gli altri riguardava una serie di progetti di cui solo oggi riusciamo a vedere la luce: le due torri, l'ex zecca e l'ex dogana di San Lorenzo. Il ministero, attraverso l'agenzia del Demanio, intendeva avviare la valorizzazione di questi immobili. Il protocollo stabiliva che una quota della valorizzazione spettasse a Roma Capitale. Nel 2002 si avvia il processo di vendita delle torri. Nel 2004 il consiglio comunale ratifica il protocollo di intesa. Nel 2005 la società Fintecna cede la proprietà alla società Alfiere. La vendita viene fissata a oltre 160 milioni. Una cordata pubblico privata si fa avanti: al 50 per cento Alfiere e 50 per cento Fintecna. Sempre gli stessi soggetti si scambiano la proprietà di questo bene. Nel 2007 si avvia la demolizione della facciate: la cosa più vincolata di tutte si demolisce. Nel 2009, superato il piano regolatore, arriva il progetto di Renzo Piano che a fronte della demolizione delle torri prevedeva la realizzazione di una scatola del cristallo destinata ad appartamenti di lusso. Per permettere quel progetto Roma stralcia le torri dalla carta della qualità e quindi permette la trasformazione dell'edificio da uffici a residenziale. Il progetto però non prenderà mai partenza. È il caso di attività che non vanno avanti non per colpa dell'amministrazione, ma perché magari per il privato il mercato non è al momento conveniente o si attende una variante che migliori i profitti. Quindi se le torri sono lì è perché qualcuno ha deciso che non era più economicamente conveniente farlo". (segue) (Xcol4)