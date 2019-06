Roma: Montuori, cantiere Torri Eur riaprirà prima dell'estate (2)

- Montuori ha poi proseguito nella cronistoria: "Nel 2011 si chiudono le istruttorie e si predispone e si rilascia il titolo edilizio con cui si permette la trasformazione delle torri da uffici a residenziale, il progetto Renzo Piano. Gli oneri non sono mai stati pagati e il permesso non è stato mai rilasciato. A questo punto andiamo nel 2015 quando viene siglato un accorso tra l'assessore all'Urbanistica di allora Giovanni Caudo e la società Alfiere per la trasformazione dell'intervento originario e il mantenimento degli edifici esistenti. Una cosa su cui possiamo anche essere d'accordo, ma l'accordo siglato un tempo da un sindaco e un ministro e ratificato dall'assemblea capitolina viene invece sorpassato serenamente da un accordo tra un assessore e una società privata. Circa 24 milioni di oneri, ma ci si accorda per una cifra forfettaria di 1 un milione, 23 in meno. Il permesso a costruire Renzo Piano non viene mai ritirato, gli oneri mai pagati e invece c'è un concorso di progettazione per la trasformazione delle torri. Nel 2016 Alfiere presenta una comunicazione d'inizio lavori propedeutici di demolizione". Nel luglio del 2016 s'insedia la nuova giunta di Virginia Raggi. L'assessore all'Urbanistica è Paolo Berdini. "Ad agosto 2016 - racconta Montuori - il comune di Roma notifica ad Alfiere il provvedimento di annullamento di ufficio del permesso di costruire. Provvedimento impugnato la Tar che lo dichiara illegittimo e dà modo a Telecom di sfilarsi dall'operazione in maniera pretestuosa, dicendo che non si sarebbero potuti rispettare i termini per la consegna dell'edificio. Si sono così succedute una serie di cause tra cui la richiesta di Alfiere di un risarcimento da 325 milioni di euro al Comune, in quanto l'annullamento del permesso gli avrebbe procurato un danno per lo sfilamento di Telecom. Da quando sono assessore lavoro a memorie difensive per evitare di dare quei soldi alla società. Nel 2018 il Tar ci ha dato ragione. Abbiamo chiesto noi ad Alfiere un risarcimento da 20 milioni per danno di immagine. Anche qui il Tar ha detto di no, Seguono altri giudizi sino a quando il Consiglio di Stato a gennaio ha respinto la richiesta di risarcimento da 325 milione confermando la sentenza del Tar e sottolinenando che la responsabilità non è di Roma Capitale se le torri versavano nello stato in cui erano, ma soprattutto invitava costruttori e amministratori dovevano stabilire 'un congruo patrimonio economico dovuto per la valorizzazione del compendio'. Dicendo Insomma che mettere un assessore e un privato intorno al tavolo a decidere una cifra forfettaria fosse quantomeno una procedura non congrua all'operazione. È vero che si poteva recedere dall'accordo del 2002, ma il lavoro comunque doveva portare a una valorizzazione degli immobili". "Finito il contenzioso - ha concluso l'assessore - ci siamo rimessi a tavolino con i proponenti e siamo riusciti a portare a termine con Cdp una serie di operazioni importante: il social housing a Santa Palomba, 950 appartamenti, altri 350 alla Muratella, il progetto per l'ex caserma di via Guido Reni e l'ex zecca di piazza Verdi, l'ex istituto geologico di Largo di santa Susanna. Non ho fatto un post su Facebook perché sono opere dei privati: nel rapporto pubblico e privato è importante che il pubblico definisca paletti e regole dentro cui si possono muovere i privati". (Xcol4)