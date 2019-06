Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini con delega ai rapporti con il Garante dei Diritti delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Daniele Frongia partecipa al Convegno "La giustizia riparativa e riconciliativa".Sala Laudato Si' del Campidoglio (ore 15)REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla conferenza di presentazione del progetto "Hero: housing e salute mentale".Ospedale Sant'Eugenio, piazzale dell'Umanesimo 10 (ore 9.30)- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla conferenza nazionale per la Salute Mentale.Facoltà di Economia della Sapienza, via del Castro Laurenziano 9 (ore 11.30)– L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, interviene alla tavola rotonda sul caporalato "Dritti calpestati: le strategie di contrasto, i protocolli d'intesa sottoscritti nelle regioni italiane. Le buone pratiche per uno sviluppo sostenibile e un lavoro di qualità" organizzata dalla Fai Cisl.Fiumicino, via del Casale di Tragliata (ore 10.30) (segue) (Rer)