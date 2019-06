Trasporto aereo: Airbus, Albatros ispirano nuova generazione di ali per gli aeromobili (4)

- I primi voli di prova del dimostratore AlbatrossOne, sviluppato dagli ingegneri di Airbus a Filton, si sono conclusi a febbraio dopo un programma di sviluppo durato 20 mesi. Parlando a Tolosa, Dumont ha dichiarato che AlbatrossOne è stato il "primo aeromobile di Filton dai tempi del Concorde". AlbatrossOne è stato realizzato in fibra di carbonio e polimeri rinforzati con fibra di vetro, nonché componenti provenienti dalla produzione addittiva. "I test iniziali hanno esaminato la stabilità del dimostratore con le estremità alari bloccate e completamente sbloccate", ha dichiarato James Kirk, ingegnere Airbus con base a Filton. "Il prossimo passo è condurre ulteriori test per combinare le due modalità, consentendo alle estremità alari di sbloccarsi durante il volo ed esaminarne la transizione". La squadra ha presentato la propria ricerca questa settimana negli Stati Uniti presso l'International forum on aeroelasticity and structural dynamics. (Com)