Migranti: Viminale diffida Sea Watch, non entri in acque territoriali

- Il Viminale, per diffidare l’ingresso della Sea Watch nelle acque territoriali, diffonde una direttiva preventiva. Il provvedimento, come si legge nel testo, dispone "di vigilare affinché il comandante e la proprietà della nave Sea Watch 3 si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare; rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate dai paesi costieri limitrofi; non reiterino condotte in contrasto con la vigente normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di soccorso in mare, di immigrazione, nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti Autorità". Nella direttiva si legge inoltre che "le Autorità di polizia destinatarie del presente atto ne cureranno l’esecuzione, a partire da ogni possibile forma di diffida, nonché di intimazione di divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali, in caso di eventuale avvicinamento dell’imbarcazione in acque di responsabilità italiane".(Rin)