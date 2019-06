Italia-Malta: colloquio telefonico tra Salvini e Muscat, focus su contrasto a traffico migranti

- Alla vigilia del vertice di Malta degli Stati meridionali dell'Unione europea, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ed il primo ministro maltese Joseph Muscat hanno avuto una "proficua conversazione telefonica con l'obiettivo di rafforzare la strategia comune sul terreno del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione della perdita di vite umane nel Mediterraneo". Lo si legge in un comunicato del Viminale. In particolare, il ministro Salvini ed il primo ministro maltese Muscat hanno condiviso l'esigenza di proseguire la collaborazione volta a sostenere le autorità libiche per rafforzarne le capacità di soccorso in mare e di controllo delle frontiere. E' stata, inoltre, ribadita la necessità di aprire una nuova stagione europea, capace di dare risposte concrete e tangibili, ad esempio sul piano della prevenzione delle partenze. (segue) (Com)