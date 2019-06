Italia-Malta: colloquio telefonico tra Salvini e Muscat, focus su contrasto a traffico migranti (2)

- Per raggiungere questo obiettivo, è stata confermata, in linea con la Dichiarazione di Valletta, l'esigenza di lavorare con i paesi di origine e transito per combattere le cause profonde della migrazione e i trafficanti, in particolare per prevenire i flussi migratori irregolari e per rinforzare i rimpatri. Il ministro Salvini ed il primo ministro maltese hanno, infine, auspicato che i paesi europei mediterranei condividano queste linee d'azione e sappiano valorizzarle congiuntamente a livello di Unione europea, anche al fine di orientare il programma di lavoro della prossima Commissione europea. In tale ottica, il prossimo Vertice di Malta costituirà l'occasione per rafforzare l'intesa degli Stati dell'Europa meridionale e per richiamare fortemente l'attenzione sull'esigenza di una concreta strategia per il Mediterraneo. (Com)