Sport: Fontana consegna riconoscimento Regione Lombardia a Eleonora Giorgi

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha premiato con la medaglia della Rosa Camuna Eleonora Anna Giorgi, la campionessa di marcia, che ha da poco fatto segnare il record europeo nella marcia, distanza 50 km. Ad accompagnare l'atleta milanese, detentrice di 3 titoli italiani assoluti, altrettanti nazionali universitari e 7 italiani giovanili Antonio La Torre, direttore tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera e l'allenatore di marcia delle Fiamme Azzurre (di cui la marciatrice fa parte) Giovanni Perricelli. "Sono molto onorato di premiare una giovane talentuosa come Eleonora - ha detto il presidente - che lo scorso 19 maggio in Lituania, aggiudicandosi l'oro in Coppa Europa, ha portato in Lombardia il nuovo record nella faticosa e impegnativa gara dei 50 chilometri. La marcia è una disciplina nel quale emerge il valore del sacrificio e della costanza fisica e mentale e Eleonora con la sua caparbietà e impegno nel raggiungimento dei risultati, deve essere da esempio per tutti i nostri giovani". "Mi auguro - ha concluso - che l'atletica, regina e madre di tutti gli sport, torni ad avere l'attenzione che merita, magari attraverso un maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche". (com)