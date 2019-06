Rai: Mulè, in replica a FI spara colpo a salve e aggrava nostra denuncia

- Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, afferma in una nota che "la Rai, nella sua replica, spara un colpo a salve e aggrava ancora di più la denuncia di Forza Italia". Per il parlamentare azzurro, "a confermare la sovraesposizione mediatica nei telegiornali Rai del triumvirato Conte, Salvini, Di Maio, durante il I trimestre 2019, sono gli stessi dati forniti dall'Osservatorio di Pavia alla commissione di Vigilanza Rai. Tra i soggetti pertinenti rilevati nel mese di gennaio 2019, per il M5s, dopo il capo politico Di Maio con 198 minuti di tempo totale è apparso Bonafede per 20 minuti, Di Battista per 18 minuti, seguito da Patuanelli con 4 minuti. Per la Lega, oltre a Salvini, che registra un tempo totale di oltre 300 minuti, non è stato rilevato alcun altro soggetto politico". (segue) (Com)