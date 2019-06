Rai: Mulè, in replica a FI spara colpo a salve e aggrava nostra denuncia (2)

- Il capogruppo azzurro in commissione di Vigilanza Rai, quindi prosegue: "Nel mese di febbraio 2019, per il Movimento cinque stelle, Di Maio con ben 191 minuti di tempo totale, è seguito da Grillo con 9 minuti, Patuanelli con 6 minuti e Baldino con 3 minuti. Salvini, invece, con i suoi 239 minuti è seguito da Centinaio con 15 minuti e Molinari con 4 minuti. Nel mese di marzo 2019 - spiega ancora -, dopo Di Maio con 248 minuti di tempo totale è apparso Spadafora per 10 minuti e D'Uva per 6 minuti. Al contempo, per Lega, dopo il segretario, con 257 minuti di tempo totale, è stato rilevato soltanto Molinari con 7 minuti. I dati appena riportati dimostrano - sintetizza Mulè - una totale assenza di pluralismo e una certificata violazione dei principi base di una democrazia rappresentativa, in quanto non solo le opposizioni ma anche i partiti di maggioranza vedono compromessa la loro rappresentanza mediatica. Ho poi una curiosità: ma se la Rai rivendica la correttezza del suo operato sul pluralismo, come mai ha deciso di rimuovere Fabrizio Ferragni che si occupava della par condicio e dell'equilibrio informativo?". (Com)