Infrastrutture: Provincia MB chiede chiusura tre ponti ciclopedonali lungo sp 35 Milano-Meda

- I cavalcavia ciclopedonali sulla sp 35 Milano-Meda di via Monte Tre Croci a Varedo e quelli di via dei Vignee e via della Roggia a Seveso saranno chiusi perché durante i sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici responsabili della Provincia di Monza e della Brianz si sono potute appurare le generali condizioni di “diffuso degrado con particolare riferimento alla pavimentazione ammalorata e sconnessa, oltre che ai dispositivi in alcuni punti scorrettamente ancorati”. Il provvedimento di chiusura disposto dalla Provincia sarà comunicato nei prossimi giorni alle amministrazioni comunali di di Seveso e Varedo. "La Provincia - si legge in una nota - ha avviato le lavorazioni di fissaggio e messa in sicurezza delle reti di protezione e delle barriere di ritenuta, oltre che di sigillatura delle fenditure dei giunti trasversali e ha poi deciso di chiedere ai Comuni competenti la definitiva interdizione di tre ponti al traffico pedonale, ciclabile e veicolare, tramite apposizione di idonei dispositivi di chiusura e segnaletici. (Com)