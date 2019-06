Cipro-Turchia: Nicosia emette mandati di cattura per equipaggio nave Fatih

- Le autorità di Cipro hanno emesso mandati di cattura per l'equipaggio di una nave da perforazione turca ancorata vicino alla costa del paese. Lo ha riferito un funzionario del ministero degli Esteri ripreso dalla stampa internazionale. "Possiamo confermare che i mandati sono stati emessi. È un numero a due cifre", ha detto il funzionario cipriota, rifiutando di aggiungere altri elementi. Lo scorso 10 giugno la Turchia ha dichiarato che i rapporti sui mandati di arresto - che ancora non erano stati confermati da Nicosia - "hanno superato il limite". “Nessuno dovrebbe avere alcun dubbio che la risposta necessaria sarà data, in caso di tale insolenza", ha detto un portavoce del ministero degli Esteri turco. (segue) (Res)