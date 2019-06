Cipro-Turchia: Nicosia emette mandati di cattura per equipaggio nave Fatih (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il ministro della Difesa greco, Evangelos Apostolakis, ha ribadito la propria “preoccupazione” rispetto al ruolo “destabilizzante” della Turchia nel Mediterraneo orientale. "Sono preoccupato per il ruolo destabilizzante della Turchia e la posizione problematica espressa attraverso accuse infondate che violano la nostra sovranità e diritti nazionali", ha detto Apostolakis rimarcando che la politica greca intende puntare alla “coesistenza pacifica” con i paesi vicini sulla base del diritto internazionale e dei i trattati esistenti. “In mezzo a queste sfide imprevedibili, la Grecia rimane in prima linea e ha dimostrato di essere un pilastro di stabilità e un fornitore di sicurezza nel Mediterraneo orientale e nei Balcani”, ha aggiunto il ministro ellenico che ha incontrato una serie di deputati e senatori del Congresso degli Stati Uniti, durante la sua visita. (segue) (Res)