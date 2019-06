Sblocca cantieri: Lucchini-Patassini (Lega), orgogliosi di liberare sistema paese

- I deputati della Lega Elena Lucchini, relatrice del decreto Sblocca cantieri, e Tullio Patassini, membro della commissione Attività produttive affermano in una nota: "Con l'approvazione del decreto Sblocca cantieri liberiamo il sistema paese dalla paralisi generale provocata in tutti questi anni dai governi della sinistra. La Lega - proseguono - è orgogliosa di aver contribuito a questo cambio di marcia, che semplifica e sburocratizza, snellisce i contratti pubblici e accelera gli interventi strutturali. Più poteri ai sindaci di appaltare, meno lacci e lacciuoli per le imprese. Di gilet all'opera vogliamo vedere solo quelli arancioni, non quelli gialli, mentre lavorano per velocizzare i cantieri contribuendo alla ripresa della nostra economia. Ecco cosa allontana corrotti e corruttori, che invece si annidano sempre lì dove c'è eccesso di burocrazia. Lo ribadiamo - concludono -: le regole ci sono e se qualcuno fa il furbo finisce in galera, ma non per questo si può continuare a tenere l'Italia nella palude". (Com)