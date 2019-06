Sblocca cantieri: Patuanelli (M5s), coronato lavoro di mesi

- Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, dopo il disco verde al decreto Sblocca cantieri alla Camera, sottolinea in una nota: "L'approvazione definitiva del decreto Sblocca cantieri rappresenta il coronamento di mesi di lavoro, nei quali ci siamo spesi fortemente per arrivare a quelle semplificazioni non più rinviabili in tema di contratti pubblici". Quindi, Patuanelli sottolinea: "La quadra trovata, siamo certi, avvantaggerà tutto il paese e darà quella 'spinta' economica di cui ha bisogno. Del resto, un paese non può essere competitivo se non investe sulle sue infrastrutture. E non ci sarà alcun passo indietro sul fronte della legalità, come in troppi già profetizzano: regolarità delle procedure e crescita economica possono andare di pari passo. Personalmente, sono molto soddisfatto di questa legge che oggi consegniamo agli italiani".(Com)