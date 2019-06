Rifiuti: assessori lombardi su sequestro sito abusivo a Milano, nuclei ambientali polizia locale opereranno in tutta regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza di nuclei ambientali della Polizia Locale, grazie ai quali sono stati raccolti i dati e svolte le indagini che hanno portato a sgominare la banda criminale. Il mio assessorato sta lavorando proprio in questa direzione". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, commentando il sequestro di un capannone di circa 150 metri quadri avvenuto oggi in via Val Gardena a Milano, utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti speciali. "Stiamo ragionando con i sindaci e i comandanti di Polizia Locale degli 11 capoluoghi di provincia - ha proseguito - definendo le ultime fasi dell'Accordo di collaborazione per l'attivazione di nuclei di Polizia Locale per interventi operativi ai sensi della suddetta legge. Si tratta di un accordo della durata di 3 anni tra la Regione, i capoluoghi di Provincia e i comuni dei loro territori per la creazione di nuclei di personale specializzato della Polizia Locale: nuclei ambientali e nuclei di sicurezza urbana. Per l'attuazione di questo accordo la Regione concorre riconoscendo agli Enti sottoscrittori un contributo relativo agli interventi di sicurezza urbana ed ambientale di circa 1,8 milioni per il triennio 2019-2021". (segue) (Com)