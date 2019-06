Trasporti: Fd'I, approvato odg per realizzazione fermata Giardino Roma-Lido, ora nessun alibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nel contesto della approvazione della variazione di bilancio l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità un ordine del giorno unitario per la progettazione e l'individuazione delle risorse per la realizzazione della fermata giardino di Roma della Roma Lido e riattivare l'iter pubblico verso quella di Torrino Mezzocammino. In particolare in seguito alla nostra interrogazione, riportata nell'ordine del giorno è emerso come tra i fondi già disponibili e quelli derivanti dal piano casa vi sia la disponibilità di risorse necessarie per l'opera. A questo punto spetta all'Amministrazione Capitolina di concerto con la Regione attivare la fase progettuale ed inserire le voci di finanziamento nel prossimo assestamento di bilancio per avviare l'iter fortemente atteso dal territorio". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, Pietro Malara, capogruppo nel Municipio X, e Giancarlo Laino, componente del coordinamento di Fd'I nel Municipio X.(Com)