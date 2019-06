FI: Bernini, rilancia sfida, unità valore immenso, grande segnale su giustizia

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, affida ad una nota una riflessione sul suo partito. "Forza Italia è saldamente in campo e riparte verso le nuove, difficili sfide con una forte volontà di rinnovamento e, soprattutto, con la riaffermazione della propria identità liberale. Siamo - sostiene - il partito del ceto medio, dell’Italia che produce e vuol andare avanti senza lasciare indietro nessuno, l’Italia garantista che rifugge le gogne. La ferma presa di posizione dell’ufficio di presidenza, con la richiesta di scioglimento immediato del Csm, è il primo intenso segnale della volontà di dare più forza alle nostre battaglie storiche, a partire proprio dalla giustizia, che gli ultimi episodi indicano come la prima emergenza democratica". (segue) (Com)