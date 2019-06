FI: Bernini, rilancia sfida, unità valore immenso, grande segnale su giustizia (2)

- Per la parlamentare azzurra, "bisogna aprire una grande stagione di riforme, sfidando i nostri alleati a guardare la luna del bene del Paese senza fermarsi al dito delle convenienze: il centrodestra ha l’occasione di cambiare in profondità il paese e può farlo solo se unito. Noi siamo determinati a contrapporre il partito del fare, che è nel nostro dna, all’inconcludenza di una maggioranza che dopo aver impoverito il paese ora lo sta letteralmente paralizzando a causa di un contratto di governo irrealizzabile e delle divisioni sempre più palesi". (segue) (Com)