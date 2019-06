FI: Bernini, rilancia sfida, unità valore immenso, grande segnale su giustizia (3)

- "La voce di Forza Italia - continua Bernini - deve arrivare alta e forte in tutti i territori, con la sempre maggiore valorizzazione dei nostri sindaci, amministratori ed eletti, che sono un patrimonio enorme di capacità e di esperienza. Il presidente Berlusconi ha indicato ancora una volta la strada giusta: l’unità è un valore immenso, soprattutto nei momenti cruciali della vita politica, e dall’Ufficio di presidenza di oggi è uscito un grande segnale per riaffermare la nostra identità nella consapevolezza che senza Forza Italia non può esserci un governo all’altezza dei problemi del paese". (Com)