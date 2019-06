Usa-Bielorussia: Trump proroga sanzioni contro Minsk di un altro anno

- Gli Stati Uniti hanno esteso le sanzioni contro la Bielorussia per un altro anno. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una dichiarazione. "Le azioni e le politiche di alcuni membri del governo della Bielorussia e di altre persone continuano a rappresentare una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti", si legge nella dichiarazione. "Per questo motivo, l'emergenza nazionale dichiarata il 16 giugno 2006 e le misure adottate a tale data per far fronte a tale emergenza, devono continuare in vigore oltre il 16 giugno 2019", si aggiunge nella dichiarazione chiarendo che le sanzioni saranno prorogate di un altro anno.(Was)