Roma: fondazione Alberto Sordi premia solidarietà ad anziani in occasione dei 100 anni da nascita attore

- La Fondazione Alberto Sordi ha dato il via oggi a Roma alle celebrazioni per il centenario dalla nascita del grande attore romano, attraverso due eventi volti a sottolineare l'importanza di tutelare e valorizzare le persone anziane. "Per l'occasione, nella splendida cornice del Salone delle Fontane di Roma - spiega la stessa fondazione in una nota - è stato presentato il documento 'Alleanza per le persone anziane', ispirato a principi di personalizzazione dei percorsi di cura e di inclusione di chi vive nella 'terza età'. I sottoscrittori del documento, tra cui numerosi rappresentanti del mondo accademico ed esponenti delle istituzioni pubbliche, hanno condiviso sul palco i valori della co-progettazione e co-responsabilizzazione dei servizi volti ad implementare la cura a domicilio e l'invecchiamento attivo. L'obiettivo che i vari attori sociali sono stati invitati ad intraprendere è un percorso condiviso per la realizzazione di modelli di intervento innovativi e di forte impatto sociale. Durante la serata si è svolta la tanto attesa cerimonia di consegna del 'premio Alberto Sordi alla solidarietà 2019', presentato da Benedetta Rinaldi, giornalista Rai e conduttrice televisiva. Con il premio, la Fondazione è promotrice di gesti di solidarietà nei confronti della popolazione anziana fragile, contribuendo in tal modo ad alimentare un processo virtuoso di buone prassi condotte da donne e uomini di autentica umanità. I vincitori del premio sono stati scelti per la loro profonda sensibilità e motivazione nell'aiutare concretamente gli anziani afflitti spesso da solitudine e bisognosi di cure". (segue) (Com)