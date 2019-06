Roma: fondazione Alberto Sordi premia solidarietà ad anziani in occasione dei 100 anni da nascita attore (2)

- "Quest'anno - prosegue la nota - sono stati premiati la scultrice Maria Giustina Cappelli, l'infermiera in pensione Cristina Fattori, e l'Associazione Amici di Casa Insieme Onlus. La Social Street San Gottardo Meda Montegani di Milano ha meritato una menzione speciale per aver attivato un corso di alfabetizzazione digitale in cui gli anziani del quartiere imparano ad usare le nuove tecnologie. Hanno preso parte alle manifestazioni: l'Avv. Ciro Intino, Direttore della Fondazione Alberto Sordi; l'On. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché rappresentanti del mondo accademico e di enti del Terzo Settore. Sono intervenuti, inoltre, Giancarlo Magalli, autore e conduttore televisivo; Sergio Giussani, produttore di Ocean Productions; Luca Manfredi, regista. "Abbiamo acceso un riflettore su tante concrete esperienze di solidarietà in favore di persone anziane, vissute talvolta in modo nascosto dai loro protagonisti: singoli cittadini, enti pubblici e privati, istituzioni di società civile che, con la loro opera, contrastano fenomeni di crescente solitudine ed isolamento di tanti nostri anziani. È emersa l'esigenza che questi veri e propri protagonisti della nostra vita democratica collaborino maggiormente fra loro per rafforzare processi d'inclusione sociale contro quella che Papa Francesco ha definito la cultura dello scarto", ha dichiarato l'avvocato Ciro Intino durante l'evento. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha sottolineato che "l'attuale Governo è molto attento al ruolo del 'terzo settore' che rappresenta un aspetto molto rilevante del welfare di comunità e, per tale ragione, è aperto al continuo dialogo con tutti gli attori interessati". La serata si è poi conclusa con lo spettacolo di note e parole "Il Futuro di ieri" di Umberto Broccoli. (Com)