Rifiuti: Ruspandini (Fd'I), rischio emergenza ambientale e sanitaria a Frosinone

- Il senatore di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini, in un'interrogazione, ha chiesto "al ministro dell'Ambiente Sergio Costa come intenda fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria determinata dalle 625 mila tonnellate di rifiuti ancora presenti nell'ex discarica sita a Frosinone, sulla piana del fiume Sacco". In una nota spiega che "le varie associazioni della 'Valle del Sacco' che operano sul territorio a tutela dei consumatori e attive a livello ambientale, hanno in questi anni e continuano tutt'ora a denunciare tale scempio cercando di mantenere viva l'attenzione delle istituzioni, dati i rischi per la popolazione residente. La condizione dell'area dell'ex-discarica, che insiste sulla piana del fiume Sacco, continua ad essere fortemente compromessa". (segue) (Com)