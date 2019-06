Rifiuti: Ruspandini (Fd'I), rischio emergenza ambientale e sanitaria a Frosinone (2)

- Il senatore, poi, ricorda che "nell'ottobre del 2016, a conclusione dell'inchiesta ambientale che riguardò quella zona, i magistrati considerarono l'inquinamento delle falde acquifere e dei terreni circostanti diretta conseguenza della mancata attuazione della normativa ambientale e dalla scarsa messa in sicurezza ed impermeabilizzazione del sito. Neanche indire una conferenza di servizi per il 'Bacino del Fiume Sacco', al fine di supportare il comune di Frosinone e gli altri enti interessati nell'ambito della procedura di bonifica, fu sufficiente, tanto che ad oggi i rifiuti non sono mai stati rimossi e il percolato continua ad inquinare il sottosuolo, con conseguenze dannosissime per i residenti. Per questo - conclude Ruspandini - è assolutamente necessario un intervento immediato". (Com)