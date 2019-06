Trasporti: assessore Terzi, sciopero tpl di oggi contro tagli che non avverranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo sciopero del trasporto pubblico di oggi in Lombardia "spiace constatare che Cgil, Cisl e Uil" lo abbiano proclamato "contro tagli che non avverranno. Ribadisco per l'ennesima volta che in sede di Conferenza Stato-Regioni, un mese fa, è stata infatti scongiurata qualsiasi ipotesi di tagli al Fondo nazionale trasporti. Il testo dell'accordo certifica il mantenimento delle risorse previste. Si è trattato di un risultato politico significativo raggiunto grazie a un dialogo concreto con il governo". Lo ha ribadito l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Come ho già avuto modo di dire - ha aggiunto - in Lombardia non avremmo potuto sostenere una riduzione dei trasferimenti di circa 52 milioni di euro, dopo che negli anni scorsi avevamo già dovuto fronteggiare i tagli indiscriminati attuati dai governi di centrosinistra. Inoltre come Regione Lombardia siamo già intervenuti coprendo con risorse nostre i costi delle prime 4 mensilità del Tpl lombardo, in attesa che arrivassero i fondi ministeriali. I cittadini dunque sono stati costretti a subire una giornata di disagi per una protesta priva di fondamento". (segue) (Com)