Trasporti: assessore Terzi, sciopero tpl di oggi contro tagli che non avverranno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Terzi ha quindi ricordato che nel testo dell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni è scritto che: "Il governo assicura il rispetto dell'Accordo del 15 ottobre 2018 che garantisce, tra l'altro, la piena e totale garanzia delle risorse per l'esercizio delle politiche regionali in materia di trasporto pubblico locale, utilizzando la legge di assestamento al bilancio statale per ripristinare i 300 milioni di euro oggetto di riduzione in relazione alla clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio. Le Regioni assicurano di conseguenza, nelle more della approvazione della legge di assestamento 2019, di non far gravare sul sistema delle aziende di trasporto pubblico locale le potenziali criticità sul versante delle erogazioni di cassa". (Com)