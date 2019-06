Trasporti: Enac, direttore generale a Bruxelles per Provisional Council di Eurocontrol (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In considerazione a quanto messo in rilievo da Brennan, il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento della buona funzionalità del sistema Italia”, si legge nel comunicato, che descrive come il direttore generale di Eurocontrol abbia elogiato il sistema italiano della navigazione aerea che occupa il sesto posto a livello europeo per numero di voli gestiti. “Rimane la preoccupazione per l’estate e per il fisiologico aumento del traffico: a tale proposito Quaranta ha ribadito, per quanto di competenza dell’Ente, il massimo impegno ad operare per evitare criticità del sistema”, si legge nel documento. Stando alle informazioni diffuse, la rimanente parte dell’incontro si è incentrata sulla discussione di una serie di questioni di rilievo: dalle attività svolte dai vari gruppi e organi di governance di Eurocontrol alla tassazione interna delle retribuzioni, fino ad arrivare alla proposta di una nuova politica del personale nell’ottica della riduzione dei costi a carico degli Stati. In aggiunta, sono stati discussi anche il Business Plan dell’Agenzia per gli anni 2020-2024, il bilancio per il 2020 e le relazioni del Comitato finanze, insieme alla ratifica delle modifiche al Trattato di Maastricht in merito al Centro di controllo dello spazio aereo superiore e i previsti servizi di traffico aereo nell’Europa centrale. (Com)