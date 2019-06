Difesa: Crosetto (Aiad), rischio di marginalizzazione senza aumento spese per settore

- Senza l’esclusione delle spese militari dal calcolo del deficit e del debito si preclude la possibilità di aumentare le spese per il settore con un forte “rischio marginalizzazione” e un inevitabile impatto disastroso sull’industria della difesa italiana. Lo ha affermato Guido Crosetto, presidente della Federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), nel suo intervento al convegno "70 anni di Nato: priorità italiane per il futuro dell'Alleanza atlantica". Crosetto ha evidenziato che lo 0,8 per cento del Pil mancante nel quadro degli impegni Nato si traduce in 16 miliardi di dollari annuali in meno: mantenere questo tipo di impegno - ha osservato - ad oggi incide inevitabilmente nel debito. Secondo Crosetto, la mancanza di risorse per la programmazione futura ci impedisce di mantenere l’industria della difesa e un apparato militare “in grado di darci credibilità a livello internazionale. “La decisione è se rimanere o non rimanere una grande potenza mondiale”, ha concluso Crosetto. (Pav)