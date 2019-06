Croazia: ministro Difesa, alla ricerca di "soluzione ottimale" per acquisto caccia

- Il governo croato rimane alla ricerca della "soluzione ottimale" per acquistare caccia di nuova generazione per l'Aeronautica militare. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa di Zagabria Damir Krsticevic durante un'audizione parlamentare. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Krsticevic ha detto che l'esecutivo "vi lavora in modo intensivo". Parlando del fallimento della procedura d'acquisto di caccia israeliani, Krsticevic ha affermato che "il governo croato non ha fatto nessun errore, visto che abbiamo avuto risposte e garanzie per tutte le nostre domande". (segue) (Zac)