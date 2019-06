Croazia: ministro Difesa, alla ricerca di "soluzione ottimale" per acquisto caccia (2)

- Nel mese di marzo, Krsticevic aveva annunciato "risultati concreti" entro la fine dell'anno sul piano dell'acquisto di velivoli militari. Krsticevic ha affermato che le trattative sono portate avanti con gli Stati Uniti e con la Svezia. Krsticevic ha affermato che "è mia posizione che abbiamo bisogno dell'Aeronautica militare". Nel mese di gennaio, la Croazia e l'Israele hanno scisso ufficialmente l'accordo sull'acquisto di 12 caccia F-16. Krsticevic aveva detto che "la scissione del contratto non comporta nessuno svantaggio finanziario per la Croazia". Krsticevic ha inoltre affermato che "il ministero rimane a disposizione per cooperare con i partner israeliani". (segue) (Zac)