Croazia: ministro Difesa, alla ricerca di "soluzione ottimale" per acquisto caccia (5)

- Le riserve degli Stati Uniti, legate proprio ad evitare la consegna alla Croazia di F-16 con le modifiche apportate da Israele, non sono state superate neanche durante l'atteso incontro tra il premier israeliano Benjamin Nethanyau e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo a margine della cerimonia di insediamento del nuovo presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Per approvare l'accordo, gli Stati Uniti hanno chiesto che Israele rimuova i loro sistemi installati negli F-16 e riporti i jet alla loro condizione originale prima di trasferirli in Croazia; tale linea di Washington sarebbe rimasta immutata anche dopo l'incontro a Brasilia tra Nethanyau e Pompeo. (segue) (Zac)