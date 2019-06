Croazia: ministro Difesa, alla ricerca di "soluzione ottimale" per acquisto caccia (9)

- "Riguardo le responsabilità (del fallimento di questa operazione), penso che né io né la mia squadra, abbiamo fatto qualcosa contro l'interesse della Croazia", ha affermato il ministro della Difesa di Zagabria Damir Krsticevic, che lo scorso mese di luglio si era recato in visita in Israele per blindare l'accordo evidenziando l'importanza della partnership con Gerusalemme nel settore della sicurezza. Il ministro si è anche detto pronto alle dimissioni "se ciò potesse aiutare la Croazia" ad acquistare i nuovi mezzi militari, ma anche il premier Plenkovic sembra ora sostenere la linea della responsabilità da imputare innanzitutto alla parte israeliana e statunitense. "Contrariamente alle informazioni che abbiamo avuto durante l'intero processo, durato quasi due anni, alcuni problemi sono sorti alla luce delle riserve Usa sul trasferimento di tecnologia originariamente americana ma aggiornata con tecnologia israeliana", ha spiegato Plenkovic aggiungendo: "In ogni caso non siamo lieti di quanto accaduto, ma stiamo cercando di identificare le cause di questo problema dopo di che prenderemo le decisioni appropriate". (segue) (Zac)