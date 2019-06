Terzo settore: Casa della carità, in un anno aiutate più di 4600 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018, la Casa della carità, per il quarto anno consecutivo, ha chiuso il proprio bilancio in positivo: si è presa cura di 4.609 uomini, donne e minori, ospitandone 677. Ha fornito assistenza legale a 713 persone, effettuato 2.753 visite mediche e psichiatriche, distribuito 59.857 pasti e offerto una doccia e un cambio di biancheria a 1.369 persone senza dimora. Ha promosso e organizzato 164 iniziative culturali, che hanno coinvolto 5.308 cittadini, di cui 780 bambini. Il bilancio economico si è chiuso positivamente, a fronte di 4.713.135 euro di entrate e 4.712.853 di uscite. Tutto questo grazie a 19.322 donatori, 103 volontari e 126 dipendenti. Sono alcuni dati del Bilancio di sostenibilità 2018 della Casa della carità, presentato oggi all'acquario civico di Milano. "Praticare l'accoglienza oggi è sempre più difficile, ma è quanto mai necessario”, spiega don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità. “ Nel 2018 – prosegue Don Colmegna - lo abbiamo fatto accompagnati da una frase, che ci ha dato il coraggio di continuare, nonostante egoismo e chiusura sembrassero prevalere: 'Prima le persone'. Non uno slogan, ma il principio-guida della nostra azione sociale e culturale. Siamo stati una Casa aperta. Sempre. A tutti. Una Casa aperta a chi è in difficoltà, a chi non trova alternative, a chi affronta tanti problemi alla volta; e una Casa aperta agli interrogativi, alle riflessioni, alle contaminazioni tra saperi diversi. Presentare il Bilancio di sostenibilità significa essere trasparenti e rendicontare tutto quello che abbiamo fatto in un anno, come e con quali risorse. Significa anche non chiuderci nell'autoreferenzialità, non essere un ente che eroga solo servizi, ma conservare una carica propositiva culturale e politica, immaginando soluzioni innovative e concrete ai problemi sociali". (segue) (Rem)