Terzo settore: Casa della carità, in un anno aiutate più di 4600 persone (2)

- ”Diamo un segnale importantissimo in questo momento – ha detto Don Colmegna parlando con i giornalisti a margine dell'evento - a partire da quelli che Papa Francesco chiama 'gli scarti', 'gli ultimi', si può produrre veramente economica civile. Non c'è guerra tra i penultimi e gli ultimi, gli ultimi attirano a sé una visione di solidarietà”. Rispondendo a chi gli ha chiesto quali sono le difficoltà del terzo settore oggi Don Colmegna ha risposto “I tentativi di criminalizzare anche alcune realtà” del terzo settore “che però non può chiudersi in sé stesso, il terzo settore non è auto referenziale è produttore di socialità che crea legami sociali. La solidarietà promuove coesione sociale, è questo il grande messaggio: senza una solidarietà diffusiva apparentemente noi vorremmo una sicurezza, ma rinchiusi in sé stessi si sta male, la paura vince, attraversare le paure e superarle credo che sia un grande dono”. Sul fronte sociale, la Fondazione ha operato in favore di 4.609 persone accogliendone 677 nelle sue strutture residenziali. 1.466 sono state le persone che si sono rivolte al centro d'ascolto, 713 quelle seguite dallo sportello di tutela legale e 532 dagli ambulatori medici e psichiatrici, che hanno effettuato 2.753 visite. È continuata anche nel 2018 la crescita del servizio docce e guardaroba, utilizzato da 1.369 persone (nel 2017 erano 1.171 e l'anno prima 755) per un totale di 8.730 docce erogate (rispetto alle 5.460 del 2017 e le 4.805 del 2016). Nel 2018, l'Accademia ha promosso 164 iniziative culturali, coinvolgendo 5.308 persone, di cui 780 bambini. Lo scorso anno, la Casa ha continuato a riflettere sul tema dell'immigrazione, proseguendo l'impegno nella campagna nazionale "Ero straniero - L'umanità che fa bene" e rilanciando con una nuova iniziativa di ambito europeo "Welcoming Europe - Per un'Europa che accoglie". (segue) (Rem)