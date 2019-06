Terzo settore: Casa della carità, in un anno aiutate più di 4600 persone (3)

- Per il quarto anno consecutivo, il bilancio economico si è chiuso positivamente, a fronte di 4.713.135 euro di entrate e 4.712.853 di uscite. Nel 2018, il 51,5 per cento delle attività della Casa della carità è stato realizzato in maniera gratuita. Questo dato rappresenta i costi per le attività della Fondazione che sono sostenute da donazioni di cittadini e contributi di enti e non sono coperte da fondi pubblici provenienti da progetti, convenzioni o accreditamenti. A sostenere la Fondazione nel 2018 sono stati 19.322 donatori. "Quella che noi chiamiamo gratuità, ovvero le attività coperte da donazioni e contributi privati, ci consente di dare risposte anche alle domande di accoglienza più complesse, di chi fatica a trovare una collocazione in altre strutture", spiega don Colmegna. "Per continuare ad aiutare i tanti che bussano alla nostra porta, abbiamo bisogno di poter contare su un sostegno continuativo: per questo chiedo di aderire alla campagna di donazione regolare Amico di famiglia della Casa della carità", chiosa il presidente della Fondazione. (segue) (Rem)