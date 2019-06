Terzo settore: Casa della carità, in un anno aiutate più di 4600 persone (4)

- In un settore spesso segnato dalla precarietà lavorativa, la Casa della carità è andata controcorrente: per il terzo anno consecutivo, il numero dei contratti a tempo indeterminato supera l'80 per cento del totale (82,5 per cento dei dipendenti, per un totale di 66 persone su 80 occupati al 31 dicembre 2018). Fondamentale per il funzionamento di una realtà complessa e articolata come la Casa è poi il sostegno dei volontari: 103 nel 2018, per un totale di 8.819 ore prestate gratuitamente, pari a una valorizzazione economica di 140.574,86 euro. "Casa della carità - rileva l'assessore alle Politiche del lavoro Cristina Tajani - è sicuramente uno dei soggetti più importanti in città del terzo settore per le attività di accoglienza e impatto sociale sul territorio che svolge". "Il terzo settore nel suo complesso - spiega - non è più ormai soltanto un settore che fa accoglienza o offre servizi sociali, è anche un settore economicamente assai rilevante, Milano mostra una densità di lavoratori e di imprese del terzo settore notevolmente superiore al resto d'Italia e quindi si tratta di un pezzo dell'economia milanese che va considerata anche dal punto di vista dello sviluppo economico del nostro territorio a fronte dei bisogni della popolazione che sono antichi, quelli che riguardano il lavoro, l'inserimento e l'accoglienza, ma anche nuovi e penso in particolare all'invecchiamento della popolazione, ai trend demografici che chiedono cura e servizi in maniera maggiore rispetto al passato". (Rem)