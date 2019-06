Nato: Rugge (Farnesina), adattarsi per risposta a "multilateralismo affaticato"

- La Nato deve sapersi adattare all’attuale scenario caratterizzato da un “multilateralismo affaticato” e da una certa volontà di ritorno ad un approccio nazionale. Lo ha detto il capo ufficio Nato della Farnesina, Fabio Rugge, nel suo intervento al convegno "70 anni di Nato: priorità italiane per il futuro dell'Alleanza atlantica". Secondo Rugge, l’Alleanza atlantica deve anche tenere conto dell’esistenza di due distinti tipi di minacce: quelle “tradizionali”, su cui l’Alleanza atlantica è più abituata a rispondere, e quelle “asimmetriche”, che sono imprevedibili e su cui serve un processo di adattamento. Per l’Italia, ha evidenziato il diplomatico, cinque sono le direttrici su cui si dovrebbe muovere la Nato: attenzione al fianco Sud e al Mediterraneo; adattamento rispetto alle minacce emergenti, come quelle in ambito cyber, nello spazio informativo e del terrorismo; rapporto con la Russia, tema su cui l’Italia è tra i principali fautori di un “doppio binario” che non escluda il dialogo; l’attenzione verso la Cina, ovvero alla Nato come un attore a 360 gradi per la sicurezza internazionale; l’efficienza e la superiorità tecnologica, che rappresenterà uno degli asset strategici fondamentali.(Pav)