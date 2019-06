Colombia: oggi voto della Camera su mozione sfiducia contro ministro Difesa

- La Camera dei rappresentanti colombiana vota oggi la mozione di sfiducia contro il ministro della Difesa, Guillermo Botero. La mozione è stata presentata dai partiti di opposizione a seguito delle recenti rivelazioni del “New York Times” che, citando fonti dell'esercito, ha denunciato un ritorno dei cosiddetti “falsi positivi” nel paese. Si tratta dello scandalo, emerso alla fine del 2008, che ha coinvolto alcuni membri dell'Esercito nazionale colombiano ritenuti responsabili dell'assassinio di civili innocenti fatti passare per guerriglieri uccisi in combattimento. Tali uccisioni avevano lo scopo di esaltare i risultati repressivi dell'esercito per ottenerne benefici e riconoscimenti. Secondo il “Nyt” all’inizio dell’anno ai vertici dell’esercito sarebbe stato chiesto di aumentare gli attacchi nei confronti di presunti criminali e guerriglieri, anche a costo di colpire i civili. (segue) (Mec)