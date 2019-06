Colombia: oggi voto della Camera su mozione sfiducia contro ministro Difesa (2)

- L'articolo ha suscitato dure critiche da parte di deputati vicini alla maggioranza di governo, mentre i vertici dell’esercito colombiano hanno negato di fare pressione sui militari per aumentare il numero dei ribelli e membri di gruppi armati uccisi o catturati nel paese. A seguito delle polemiche l'autore dell'articolo Nicholas Casey ha lasciato la Colombia, dichiarando di temere per la sua incolumità. Il "Nyt", per parte sua, ha difeso l'imparzialità della pubblicazione. "Il Nyt non prende partito in nessun conflitto, in nessuna parte del mondo. Informiamo in modo preciso e imparziale. In Colombia abbiamo scritto storie molto dure sulle Farc, i gruppi ribelli e altre organizzazioni criminali. In questo caso ci limitiamo a riportare documenti dell'esercito e informazioni provenienti da funzionari colombiani". Nel frattempo la procura generale colombiana ha aperto un’inchiesta sul comandante dell’Esercito, il generale Nicacio Martinez, e altri funzionari per stabilire il loro coinvolgimento nelle presunte irregolarità nel contrasto ai gruppi armati. (segue) (Mec)