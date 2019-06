Somalia: Ue stanzia 42 milioni di euro per sostegno a Fondo infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il governo federale della Somalia hanno firmato oggi a Mogadiscio un accordo di finanziamento di 42 milioni di euro per finanziare il Fondo infrastrutturale della Somalia (Sif). L’accordo, come riporta l’agenzia di stampa “Sonna”, è stato firmato dal ministro somalo della Pianificazione, gli investimenti e lo sviluppo economico Gamal Hassan, e dall’ambasciatore Ue a Mogadiscio, Nicolas Berlanga Martinez. Il programma di infrastrutture per i corridoi regionali della Somalia dovrebbe fornire assistenza tecnica per migliorare ulteriormente le capacità delle agenzie governative del settore stradale, a livello federale e statale. In sostanza, il programma costruirà e riabiliterà circa 355 chilometri della principale rete stradale regionale in Somalia. “Il governo apprezza fortemente il continuo impegno e sostegno dell'Unione europea nei confronti del governo della Somalia e della sua popolazione. Questo sostegno infrastrutturale alle infrastrutture stradali si basa a sua volta sul recente sostegno finanziario di 100 milioni di euro da parte dell'Ue in favore del governo federale somalo”, ha affermato il ministro. (Res)